- 1/2
- 2/2
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، العلاقات اللبنانية- الأميركية وللتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وكان الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، شكر الرئيس اللبناني خلاله الوزير الاميركي على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكداً على ان لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر. وابلغ الوزير الأميركي الرئيس عون، ارسال بلاده مساعدات لاعادة اعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بومبيو: مساعدات لاعادة اعمار الاحياء المتضررة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.