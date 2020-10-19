لبنان | بومبيو: مساعدات لاعادة اعمار الاحياء المتضررة في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ 18 دقيقة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، العلاقات اللبنانية- الأميركية وللتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، شكر الرئيس اللبناني خلاله الوزير الاميركي على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكداً على ان لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر. وابلغ الوزير الأميركي الرئيس عون، ارسال بلاده مساعدات لاعادة اعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي.