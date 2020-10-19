لبنان | ضبط وتلف 110 شتلات من حشيشة “المرجوانا” وتوقيف صاحبها

حشيشة "المرجوانا"
دهمت دورية من شعبة المعلومات في البترون عددا من البيوت البلاستيكية الزراعية لصاحبها أ. أ. في بلدة بجدرفل، وتم ضبط حوالى 110 شتلات من حشيشة “المرجوانا”.
وعلى الفور، وبعد تبليغها، حضرت قوة من مكتب المخدرات في الشمال وقامت بتلف المضبوطات في مكانها. كما تم توقيف صاحب البيوت الزراعية وتم تسليمه لفصيلة درك البترون مع قطعة سلاح حربي عثر عليها في منزله من دون ترخيص، مع كمية من حشيشة الكيف الموضبة والجاهزة للبيع، وذلك لإجراء المقتضى واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
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