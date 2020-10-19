لبنان | تسليم متهمين في إشكال عين الحلوة الأخير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مخيم عين الحلوة سلم نائب قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح الفلسطيني حسن ويليام الى مخابرات الجيش اللبناني في ثكنة محمد زغيب. وويليام هو احد المتهمين في الاشكال الاخير الذي حصل داخل مخيم عين الحلوة وراح ضحيته الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو، فيما أفيد ان القوة المشتركة الفلسطينية ستعمل بعد قليل على تسليم المتهم الثاني في الاشكال وهو الفلسطيني عمر الباشا على ان تجري التحقيقات معهما ومن تثبت براءته يطلق سراحه .

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