لبنان | محافظ بيروت يصدر تعميماً يمنع تخزين البنزين والمازوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - بعد انتشار ظاهرة تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية في الطوابق السفلية والأرضية ضمن المباني، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود تعميمًا منع فيه تخزين البنزين والمازوت.

تعميم يمنع تخزين البنزين والمازوت

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