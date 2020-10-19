لبنان | تسطير 200 محضر ضبط لعدم الالتزام بوضع الكمامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعتين

كثفت قوى الأمن الداخلي تدابيرها الأمنية الهادفة للحد من اسباب انتقال وتفشي فيروس كورونا، في ظل تزايد اعداد الاصابات جنوبا، وذلك تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بإلزام المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية بوضع الكمامات الواقية أثناء تنقلاتهم.

وفي هذا السياق، نفذ عناصر من قوى الأمن الداخلي ضمن نطاق عمل قيادة منطقة الجنوب الاقليمية، دوريات في عدد من مناطق الجنوب وأقاموا حواجز ثابتة ومتنقلة في اكثر من منطقة ولا سيما في عاصمة الجنوب صيدا، حيث أقيم حاجز لقوى الأمن قبل ظهر اليوم، تحت جسر الأولي الدائري عند مدخل المدينة الشمالي وعمل عناصره على التحقق من التزام المواطنين والأشخاص العابرين سواء بسياراتهم او سيرا على الأقدام، بارتداء الكمامة. كما شملت هذه التدابير مناطق الزهراني وصور وجزين.

وأسفرت هذه الحملة عن تسطير نحو مائتي محضر ضبط بحق أشخاص لم يلتزموا بوضع الكمامات.