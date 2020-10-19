لبنان | بري: للمسارعة في مساعدة كل من خسر منزله قبل حلول الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 03:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت، استعداده والمجلس النيابي “القيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لانصاف شهداء المرفأ وذويهم وسائر المتضررين”، مشددا على “ضرورة المسارعة في تأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء”.

وجدد رئيس المجلس التأكيد “ان جرح المرفأ هو جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف، وان التئام هذا الجرح لا يمكن ان يتم الا من خلال مقاربته مقاربة وطنية انسانية وإبعاده عن التجاذب والانقسام السياسيين وبإنجاز التحقيق العدلي والاقتصاص من جميع المتورطين بهذه الفاجعة الوطنية في أي موقع كانوا”.

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ولجهة معالجة جرحى الانفجار، أجرى رئيس المجلس الاتصالات اللازمة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن والجهات الصحية الضامنة لاعفاء الجرحى من اي اعباء مالية خلال فترة العلاج”.

وتحدث ابراهيم حطيط بعد اللقاء باسم لجنة متابعة اهالي الشهداء، فقال: “اللقاء مع الرئيس بري اليوم هو في سياق اللقاءات التي تجريها اللجنة مع المسؤولين، لاحقاق مطلب أساسي من مطالب أهالي الشهداء وهو مساواتهم بشهداء الجيش اللبناني. وقد أبدى دولة الرئيس حرصه وتفهمه وتشجيعه، ووعدنا خيرا.

وأضاف حطيط: “كما طلبنا من دولته العمل على استيعاب جرحى الانفجار، الذين يتم التقاضي منهم فرق الضمان او وزارة الصحة. وقد أجرى دولة الرئيس بري، في حضورنا، اتصالا بالجهات المعنية لالزامهم بمعالجة الجرحى مجانا”.