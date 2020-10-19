لبنان | 3 أشخاص بقبضة الأمن في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“فجر 2-10-2020 وأثناء وجود الموظف لدى إحدى شركات العصير: ن.ف (مواليد عام 1953، لبناني) في أميون، اعترضه مجهولون وتعرضوا له بالضرب، وأقدم أحدهم على طعنه بسكين في يده اليمنى، وسلبوه حقيبة -عائدة للشركة- في داخلها مبلغ 26 مليون ليرة لبنانية، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية في مكان حصول الحادثة، ومحيطه.

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بنتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنية، تمكنت الشعبة من كشف هوية أفراد العصابة التي نفذت عملية السلب، وهم: د.ج (مواليد عام 1990، سوري)، أ.م (مواليد عام 2001، لبناني) ع.ج (مواليد عام 1997 لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية في قضايا مخدرات، وسرقة، ومحاولة قتل، وطعن بسكين.

بتاريخي 12 و13-10-2020، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد أماكن تواجد المذكورين في مناطق: القبة، البداوي وأبي سمرا، حيث نفذت دورياتها مداهمات وكمائن، أدت إلى توقيف جميع المتورطين المذكورين أعلاه.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وانهم تقاسموا الأموال في ما بينهم، وبددوا قسما كبيرا منها على ملذاتهم الشخصية، في حين خبأوا القسم المتبقي من المال المسروق وقدره 2335000 ليرة لبنانية، جرى ضبطه بعد الدلالة على مكان تخبئته من قبلهم.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين، وأودعوا مع المبلغ المضبوط، المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.