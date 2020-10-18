لبنان | “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين” يدين قرار مستشفى جبل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

استغرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol القرار الصادر عن احدى الجامعات بعدم السماح لبعض الممرضات المتمرنات بالالتحاق بزملائهن بمستشفى جبل لبنان.

وقال في بيان: “في خضم كل ما يمر به لبنان من ازمة كورونا وانقطاع الأدوية و في ظل تفاقم الأوضاع الاستشفائية وفي ظل استنزاف الكادر الطبي امام هذه الأوضاع، تفاجأنا بالقرار التعسفي وغير المقبول والعنصري من احدى الجامعات العريقة بعدم السماح لبعض الممرضات المتمرنات بالالتحاق بزملائهن بمستشفى جبل لبنان.

‎اننا في الاتحاد الوطني ندين هذا التصرف من قبل الجامعة والمستشفى وندعو الجهات الرقابية المختصة بالتحقيق في الموضوع واخذ الاجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن هذا التصرف. كما نطالب وزارة العمل بالتحرك وإجراء التفتيش على المستشفى كما نؤكد وقوفنا دائماً مع الحق و مع عمال هذا الوطن”.