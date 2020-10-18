لبنان | الهيئات الاقتصادية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ لبنان غدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 5:45 مساءً

تعقد الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته إجتماعاً استثنائياً وطارئاً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين في 19 تشرين الأول الجاري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تبحث خلاله المخاطر المزلزلة المحدقة بالاقتصاد الوطني بكافة مكوناته وبحياة اللبنانيين، وستحدد الهيئات فيه موقفها من كل ما يحصل على أرض الواقع ومتطلبات استعادة المبادرة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.

وعلى هذا الاساس، تعقد الهيئات الاقتصادية إثر الاجتماع مؤتمراً صحافياً تطلق فيه نداء استغاثة لإنقاذ لبنان، وستقول فيه كلمتها المسؤولة والنابعة من حسٍ وطني حمايةً للوطن والشعب. وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، في مقر الغرفة.