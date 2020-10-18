لبنان | توقيف شبكة تهريب لبنانيين وفلسطينيين إلى اسبانيا..يعمل بعضهم في المطار!

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آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 3:51 مساءً
توقيف
ألقى الأمن العام القبض على شبكة تنشط بتهريب أشخاص لبنانيين وفلسطينيين الى أوروبا وتحديدا الى اسبانيا، ويعمل أفراد من الشبكة في مراكز مختلفة في مطار بيروت، منهم وكيل إحدى الطائرات التي كانت تهربهم ومدير العمليات في إحدى شركات الخدمات الأرضية وموظف في مبنى الطيران الخاص. كذلك، عمل أفراد الشبكة في تهريب أوزان زائدة على الطائرات التي تقوم الشركة بخدمتها.
وفي أثناء التحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات التهريب، وأحيلوا على النيابة العامة، بناء على إشارة القضاء المختص.
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