لبنان | قرار جديد من وزير الداخلية محمد فهمي

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وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً جديدًا يتعلق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.
وتمت إضافة بلدات وقرى جديدة على القرار، في حين أزيلت أخرى أو أبقي بعضها مقفلاً.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الإثنين 19 تشرين الأوّل ولغاية الساعة السادسة صباحًا من يوم الإثنين 26 تشرين الأوّل.
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