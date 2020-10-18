لبنان | وزير الصحة: نتوقع ارتفاعاً بإصابات كورونا مع بداية الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

اجتماعٌ لحسن مع مدراء المستشفيات الخاصة في بعلبك

عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا مع مدراء المستشفيات الخاصة في بعلبك بهدفه التنسيق وتبادل المعلومات الطبية والصحية بين المستشفيات لمواجهة وباء كورونا.

وقد اُطلق خلال اللقاء تجمع مستشفيات محافظة بعلبك الهرمل الذي قال الوزير عنه أن “هدفه التنسيق والتبادل المعلومات الطبية والصحية بين المستشفيات لمواجهة وباء كورونا.

وأشار حسن الى أنه “وعي الأهل فإن محافظة بعلبك الهرمل اليوم هي اقل اصابات كورنا من غيرها من المناطق اللبنانية.” وقال: انهينا دراسة المراكز الحجر الصحي للذين لا يوجد لديهم مركز حجر في منزلهم لاننا نتوقع ارتفاعاً بالإصابات مع بداية فصل الشتاء.

وقال حسن ان شركات الأدوية بدات توزع الأدوية على الصيدليات بعد مداهمات وزارة الصحة الصيدليات المخالفة.