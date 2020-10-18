لبنان | ممرضة في مستشفى مشغرة … سارعت لإنقاذ مريض كورونا من الموت فأصيبت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 2:26 مساءً

اصيبت إحدى الممرضات في مستشفى مشغرة الحكومي بفيروس كورونا، بعد مسارعتها لانقاذ مريض كورونا كان يصارع الموت في إحدى غرف العزل في المستشفى، دون الالتفات لمخاطر التماس المباشر معه بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

هذا، وحجرت المصابة نفسها وهي تخضع للعلاج في المهلة المحددة للحجر، كي تعاود مزاولة نشاطها في الاسابيع المقبلة.