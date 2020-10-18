لبنان | الجيش استكمل توزيع المساعدات على ذوي الاحتياجات الخاصة في ببنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 مساءً - منذ 20 ثانية

استكمل الجيش توزيع المساعدات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الاكثر فقرا من أبناء بلدة ببنين، في ثكنة الجيش في منشآت وزارة الزراعة في بلدة ببنين -العبدة.

وشكر مختار ببنين زاهر الكسار لقيادة الجيش قائدا وضباطا وأفرادا وعناصر “الجهود الجبارة التي يقومون بها بتوزيع بطاقات العائلات الأكثر فقرا وبطاقات ذوي الإحتياجات الخاصة في ظل غياب اهتمام المعنيين”.

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وأمل من قيادة الجيش “الإسراع باستكمال دفع ملحق أسماء العائلات المحتاجة التي تم رفع لوائح إسمية بها منذ أكثر من شهر والتي لم تستفد أبدا من هذه المساعدات المستحقة لهم، في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة”، مشيرا الى أن “لائحة جديدة بحوالى المئة إسم من ذوي الاحتياجات الخاصة تعد لتسليمها لقيادة الجيش، وهم بمعظمهم لم يستيفدوا أبدا من هذه المساعدات”.

ووجه الكسار رسالة إلى وزارة التربية مناشدا الوزير “الإيعاز فورا بمساعدة طلاب الثانوية والمهنية والذين لا يستطيع أهاليهم تسديد الرسوم والتي يبلغ رسم التسجيل للتلميذ الواحد 250 ألف ليرة والذين ما زالوا ينتظرون ملحق المليون ليرة”.

وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية ب “المعالجة الفورية لأمور المواطنين الذين لم يحصلوا على بطاقة حياة المستبدلة ببطاقة حلا”، مذكرا أن “هناك ملفات عالقة في مركز شؤون ببنين ولم ترسل بعد إلى بيروت، في حين يؤكد مركز ببنين بأنه أرسل كافة المعاملات والمشكلة هي في بيروت”.