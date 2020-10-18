لبنان | وزير في حكومة تصريف الأعمال يعلن إصابته بكورونا

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آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 1:52 مساءً
السراي الحكومي
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، إصابته بفيروس كورونا.
ولفت الى أنه “بعد إجراء فحص pcr أمس جاءت النتيجة إيجابية”، وأوضح أنه “بصحة جيدة وأنه لا يشعر بأية أعراض”.
واعتذر نجار من جميع الذين خالطهم، متمنيا عليهم إجراء الفحوص اللازمة، لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.
وأشار الى أنه “في الحجر الان إلى حين التغلب على الفيروس، وأنه سيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوفرة”.
ميشال نجار
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