لبنان | عام على الانهيار.. كيف باتت الليرة في دوامة أسعار الصرف الستة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 مساءً - عام مرّ على ذكرى انطلاق ثورة 17 تشرين في لبنان، تلك الثورة التي انطلقت من رحم المعاناة والقهر ورفض الفساد والمحاصصة الطائفية، ضمت كل أطياف اللبنانيين من مختلف مناطقهم، من الشمال إلى الجنوب ومن الجبل إلى الساحل، خرجوا حينها بصوت واحد فليرحل كل الفاسدين “كلن يعني كلن”.

ولا ننسى أن انطلاق الشرارة الأولى كان بداية تدهور الوضع الاقتصاد وتقارير تتحدث عن تدهور وضع الليرة، مع تسريبات عن حجز أموال المودعين في المصارف، بطريقة يتم التحكم فيها بأموال المودعين وفق رغبة جهة ما.

اليوم ومع إحياء الذكرى الأولى، باتنا أما حقائق وأرقام كارثية بحسب آخر الإحصاءات الدولية، فإن الليرة اللبنانية فقدت 80% من قيمتها، خاصة مع تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما أشارت التقارير إلى أن 55% من اللبنانيين تحت خط الفقر، و 23% منهم في عوز شديد، ويعاني 500 الف طفل للبقاء على قيد الحياة.

ستة أسعارٍ للصرف!

وفق تصنيف أورده “خالد أبو شقرا” في “نداء الوطن” فإن الأسواق اللبنانية باتت تتعامل مع ستة أنواع من الصرف وهي على الشكل التالي:

يتربع الدولار النقدي على عرش سلم اسعار الصرف ويساوي السعر المتداول في السوق الثانوية والمقدر اليوم بـ 8 آلاف ليرة.

يليه مباشرة “الهولار” هو السعر المعتمد في المؤسسات الملزمة باعتماد سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان، لان برامج التسعير والفوترة واحتساب الضرائب مبرمجة على هذا الأساس. وبالتالي عمدت هذه المؤسسات إلى رفع اسعار السلع بالليرة بحسب سعر الصرف بالسوق الثانوية، ورفعت أيضاً سعرها بالدولار بالنسبة نفسها على أساس 1507.5.

من بعده يأتي “اللولار” وهو الدولار الموجود في حسابات المصارف والمحجوز من قبلها ويساوي 3900 ليرة.

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من ثم يأتي “الشولار” وهو سعر الشيكات المحررة بالدولار ويساوي 3 آلاف ليرة.

ومن ثم هناك الليرة اللبنانية، التي أضيف اليها “البيرة” وهو سعر الليرة البنكية المحجوزة في المصارف وتساوي 80 في المئة من قيمة الليرة الفعلية.

وللتوضيح أكثر فلنفترض ان سعر سلعة ما يساوي 1$ يتوجب علينا دفعها تقريبياً بالقيم التالية: 2 “لولار”، أو 2.5 “شولار”، أو 6.5 “هولار”، أو 8000 ليرة، أو 9000 “بيرة”.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 7800 ليرة و7900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد في 17 و18/10/2020 حصرا، وبهامش متحرك بين:

▪️الشراء بسعر 3850 حدا أدنى.

▪️البيع بسعر 3900 حدا أقصى.