لبنان | بعملية أمنية خاصة.. توقيف عصابة خطرة في البقاع

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توقيف مطلوبين
أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه “بعد توافر معلومات عن عصابة خطرة تنشط في محافظة البقاع، يقوم أفرادها بأعمال سلب بقوّة السلاح، وسرقة سيارات، وإطلاق نار… قامت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بعمليات رصد وتعقّب لتوقيف أفرادها.
بتاريخ 14-10-2020، تمكّنت القوّة من تحديد منزلٍ في جرود بلدة الخضر البقاعية، حيث يتواجد أفراد العصابة. وبعملية أمنية محكمة قامت بمداهمته، وأوقفت كلّاً من:
م. ع. (مواليد عام 1998، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /10/ مذكرات عدلية بجرائم محاولة قتل وسرقة، وسلب بقوة السلاح، وسرقة سيارات، وإطلاق نار، وترويج مخدرات.
ب. ع. (مواليد عام 1992، لبناني) يوجد بحقّه /7/ مذكرات عدلية بجرائم محاولة قتل، وسلب بقوة السلاح، وإطلاق نار.
أ. ع. (مواليد عام 1991، لبناني) مطلوب بجرائم محاولة قتل، وسلب بقوة السلاح. وأثناء محاولة توقيفه -وبندقيته في يده- شهر قنبلة يدويّة وحاول رميها باتّجاه عناصر القوّة، الذّين أطلقوا النار باتجاهه، ممّا أدى إلى إصابته. نُقل على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، وحالته الصحيّة مستقرّة.
بتفتيشهم والمنزل، عُثِرَ بحوزتهم على /3/ بنادق حربية نوع “كلاشينكوف”، وقنبلة يدوية، وأعتدة عسكرية، وأجهزة لاسلكية، ومبالغ مالية.
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