لبنان | الراعي: ​الثورة​ نجحت في تعزيز المفهوم السلمي للتغيير من دون سلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 11:07 صباحًا

تساءل البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ “من منكم يملك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات والتأليف، ارفعوا ايديكم عن ​الحكومة​ وأفرجوا عنها”.

ولفت الراعي في عظة الاحد من الصرح البطريركي في بكركي الى ان “​الثورة​ نجحت في اعادة النبض الى ​الشعب اللبناني​ وتوحيد جيل لبناني وفي تعزيز المفهوم السلمي للتغيير من دون سلاح.”

واكد الراعي ان “لا احد بريء من دم لبنان النازف”.