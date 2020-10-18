لبنان | الراعي: ​الثورة​ نجحت في تعزيز المفهوم السلمي للتغيير من دون سلاح

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آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 11:07 صباحًا
البطريرك الراعي
تساءل البطريرك الماروني بشارة الراعي “من منكم يملك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات والتأليف، ارفعوا ايديكم عن الحكومة وأفرجوا عنها”.
ولفت الراعي في عظة الاحد من الصرح البطريركي في بكركي الى ان “الثورة نجحت في اعادة النبض الى الشعب اللبناني وتوحيد جيل لبناني وفي تعزيز المفهوم السلمي للتغيير من دون سلاح.”
واكد الراعي ان “لا احد بريء من دم لبنان النازف”.
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