بلدة النبي شيت
دعا رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي أهالي البلدة إلى “التزام التدابير الوقائية والإحترازية المعممة من قبل وزارة الصحة، بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تبلغ حاليا 19 حالة، في حين أن العدد التراكمي للإصابات بلغ زهاء 100 إصابة منذ بداية الازمة الصحية، والسبب الأساسي لهذا الانتشار هو عدم التزام تدابير الوقاية اللازمة”.
وطلب من جميع المخالطين “إلتزام الحجر المنزلي، وإجراء الفحوص اللازمة”، ودعا الأهالي إلى “ارتداء الكمامة خارج المنزل، عدم المصافحة بتاتا، التزام التباعد بين الناس، وعدم إقامة التجمعات في المناسبات كافة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 19 إصابة جديدة بكورونا في النبي شيت.. ورئيس بلدية: لالتزام التدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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