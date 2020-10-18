لبنان | اتحاد نقابات القطاع الصحي: نرفض أيّ تدخل بالإنتماءات الدينية

اتحاد نقابات القطاع الصحي يرفض أيّ تدخل بالإنتماءات الدينية
عقد اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي في لبنان اجتماعا استثنائيا، أصدر على أثره بيانا، استغرب فيه “ما حصل في مستشفى جبل لبنان من منع ممرضات متمرنات من الالتحاق مع زميلاتهن في تأدية واجبهن التعليمي، بسبب ارتدائهن الحجاب واعتباره تمييزا عنصريا لا يعبر عن التعايش بين أبناء الوطن الواحد المليء بالكفايات”.
وأعلن رفضه “أي تدخل بالانتماءات الدينية ليبقى هذا الوطن رسالة محبة وتعايش وتلاقي، بعيدا من التعصب والتفرقة”، وطلب من إدارة مستشفى جبل لبنان “إصدار بيان تصحيحي بهذا الخطأ”.
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