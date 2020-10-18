لبنان | “رياض يمق” استنكر الاعتداء والعبث بمكاتب المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استنكر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق الإعتداء على مكاتب المنطقة الاقتصادية الخاصة، الواقعة في مبنى “الهوندا” في طرابلس، من قبل مجهولين، أضرموا النار وعبثوا بمحتويات المكاتب.

وأكد أن “هذا العمل الحاقد غريب عن قيم أهالي طرابلس وهو مدان بكل الاديان والقوانين، وهو إن دل على شيء إنما يدل على خطة ممنهجة لضرب الإقتصاد المتردي أصلا في طرابلس، ويمعن في زيادة الفقر والإهمال، في وقت ينتظر فيه الطرابلسيون أن تنطلق الآمال المعلقة على المنطقة الإقتصادية الخاصة عبر توفير آلاف فرص العمل أمام الشباب، مع بدء العمل الجدي في مرفأ طرابلس”.

ودعا يمق الأجهزة الأمنية والقضاء الى “ضرورة الإسراع في كشف الملابسات وإلقاء القبض على المعتدين وإنزال العقاب العادل بحقهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاخلال بالأمن والإستقرار في المدينة”.