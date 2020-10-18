لبنان | توقعات الطقس: سيطرة للأجواء الخريفية.. وارتفاع في الحرارة غداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال تأثير الطقس الخريفي الاعتيادي مهيمناً على الأجواء المناخية في لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم لترتفع غداً، ,يتحول الطقس الى متقلب قليلاً منتصف الاسبوع المقبل نتيجة كتل هوائية رطبة قد تتمركز فوق تركيا لكن ضعيفة الفعالية.

الأحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٩ درجة، بقاعا بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٤ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الأثنين: خريفي مستقر قليل السحب فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٣٠ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٥ درجة

الثلاثاء: خريفي مستقر قليل السحب فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٥ درجة.