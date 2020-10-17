لبنان | هكذا توزعت اصابات كورونا الجديدة على المناطق

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 23 دقيقة كورونا لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1405 اصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على المناطق على الشكل التالي:

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