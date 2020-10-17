لبنان | خروقات جوية إسرائيلية الأمس واليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 16/10/2020 اعتبارا من الساعة 19.55 ولغاية 17/10/2020 الساعة 14.50 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، كسروان والمتن.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16/10/2020 الساعة 11.15 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.00 من البلدة المذكورة”.