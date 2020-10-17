لبنان | وزارة الصحة تسجل 19 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 07:19 مساءً - منذ 5 دقائق حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص “PCR” لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 15/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 19 حالة إيجابية. وجاءت نتائج 14/10/2020 كالتالي: Advertisements رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 15/10/2020 كالتالي: رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية). رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية). رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية). رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية). رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية). رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية). رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (خمس حالات إيجابية). رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية). رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية). رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية).​

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