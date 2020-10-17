لبنان | مستشفى جبل لبنان: ننفي كل الافتراءات التي تتهمنا بالتمييز الطائفي

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إدارة مستشفى جبل لبنان أن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداول كتابا مجهول الهوية اتهم فيه مستشفى جبل لبنان بالتمييز الطائفي بين العاملين لديه.

ونفت ادارة المستشفى كل ما جاء في هذا الكتاب من افتراءات رخيصة، مكتفية بالتذكير بتاريخ المستشفى الممتد على أكثر من عقدين ونصف العقد، كان فيها المستشفى في خدمة جميع المرضى، وأبناء الوطن كافة، بغض النظر عن انتماءاتهم.

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وذكّرت بأن المستشفى لم يميز مرة واحدة بين الأطباء والممرضات والممرضين والكوادر الادارية، وان ابوابه كانت دائما وسوف تبقى مشرعة امام الكفاءات والمهارات والعلم والعمل.

وقالت إنه “من المخجل والمحزن، ان يتم زج اسم المستشفى في مثل هكذا سجالات في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه الوطن”.

وأكدت ان “مستشفى جبل لبنان كان دائما، وهو مستمر في وضع طاقاته وطاقات طاقمه الطبي والتمريضي والاداري في خدمة المرضى وضحايا الفاجعات الصحية المتلاحقة. وهو مفتوح للجميع وبخدمة الجميع”.