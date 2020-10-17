لبنان | “شعلة 17 تشرين” تضيء مرفأ بيروت

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آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 6:53 مساءً
"شعلة 17 تشرين" تضيء محيط مرفأ بيروت
في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، أي توقيت انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، اضاء الثوار شعلة 17 تشرين أمام تمثال المغترب.
وانطلق عدد كبير من الثوار باتجاه تمثال المغترب، فمن ساحة الشهداء في وسط بيروت، انطلقت مسيرة سلكت طريق بلدية بيروت، وواصلت المسيرة نزولًا باتجاه الطريق المؤدّية إلى المرفأ.
وانطلقت مسيرة أُخرى من أمام “فوروم دو بيروت”، لتلتقي بمسيرة انطلقت من أمام “البيال”، ثم توجهتا إلى حيث التجمّع المركزي قرب المرفأ.
كذلك توجّهت إلى مكان إضاءة الشعلة المظاهرة المركزيّة الّتي كانت قد انطلقت من أمام “مصرف لبنان”، إلى ساحة الشهداء.
ورفع المتظاهرون المحتشدون في المكان مشاعل مضاءة، مرددين النشيد الوطني.
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