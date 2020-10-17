كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين أضرار انفجار بيروت صدر عن الهيئة العليا للاغاثة البيان الآتي: “استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة ال12 منه، ستعطي الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو – بلوك C، مصطحبين معهم المستندات الآتية: صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.

إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي

حصر إرث للمتوفي

وثيقة وفاة

إفادة مختار تبين اسباب الوفاة

صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية

افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة

حكم وصاية في حال وجود قصر

وكالة من الورثة لاحدهم

جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الهيئة العليا للاغاثة: مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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