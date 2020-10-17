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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ذكرى احياء “ثورة 17 تشرين” ، قائلا:
“منذ عام مثل اليوم، بدأ اللبنانيون بالنزول إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وبتحسين الحكم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة”.
وأضاف: “تبقى رسالتهم واضحة ولا يمكن إنكارها، فالعمل كالمعتاد غير مقبول”.
كلام بومبيو أتى تزامناً مع إحياء اللبنانيين لذكرى الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ورفضاً لسياسات الطبقة الحاكمة المتهمة لالفساد والمحسوبيات وسوء إدارة البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بومبيو في ذكرى “17 تشرين”: رسالة اللبنانيين واضحة.. والعمل كالمعتاد غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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