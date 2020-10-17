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لبنان | بومبيو في ذكرى “17 تشرين”: رسالة اللبنانيين واضحة.. والعمل كالمعتاد غير مقبول

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ 51 دقيقة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ذكرى احياء “ثورة 17 تشرين” ، قائلا:

“منذ عام مثل اليوم، بدأ اللبنانيون بالنزول إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وبتحسين الحكم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة”.

وأضاف: “تبقى رسالتهم واضحة ولا يمكن إنكارها، فالعمل كالمعتاد غير مقبول”.

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كلام بومبيو أتى تزامناً مع إحياء اللبنانيين لذكرى الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ورفضاً لسياسات الطبقة الحاكمة المتهمة لالفساد والمحسوبيات وسوء إدارة البلد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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