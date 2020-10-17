لبنان | وزير التربية يؤجل امتحانات الكولوكيوم الخطية والشفهية والعملية

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 4:09 مساءً
وزير التربية طارق المجذوب
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، تأجيل امتحانات الكولوكيوم الخطية والشفهية والعملية، التي كانت مقررة يوم الإثنين في ١٩/١٠/٢٠٢٠ إلى الإثنين الواقع فيه ٢/١١/٢٠٢٠، وذلك بسبب الإقفال الذي شمل مناطق عدة من لبنان من ضمنها مجمعات الجامعة اللبنانية حيث ستجرى الامتحانات.
ودعا المجذوب الطلاب، في الداخل والخارج، إلى تفهم هذا الأمر، مؤكدا أن الوزارة سوف تنشر برنامج امتحانات الكولوكيوم المفصل بالتواريخ والمواعيد الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، مع كل التدابير المطلوبة للحفاظ على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والأكاديمية المشرفة على الكولوكيوم.
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