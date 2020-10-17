لبنان | 9 إصابات جديدة في الحدت

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزعت بلدية الحدت بيانا، عن تطور الوضع الوبائي في البلدة حتى اليوم قالت فيه: “17 حالة شفاء، 9 إصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، من ضمنهم 3 إصابات من المخالطين، 173 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و190 مخالطا في الحجر المنزلي الإلزامي”.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات.

وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.