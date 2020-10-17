لبنان | إحباط عمليتي تهريب أدوية الى مصر والعراق في مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

تتابع فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مكافحة عمليات تهريب الأدوية من لبنان.

وفي هذا الإطار، تمكنت ليل أمس وصباح اليوم من إحباط عمليتي تهريب، واحدة الى مصر مخبأة بطريقة مبتكرة، حيث عمد المسافر إلى تعبئة الأدوية في علب الدخان، بعدما تمت إزالة الدخان منها، وأخرى الى العراق ، وقد احيلت الأدوية المهربة والأشخاص المهربون الى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لمتابعة التحقيقات.

يذكر أن لبنان يعاني في الأيام الأخيرة نقص حاد في الأدوية في الصيدليات، وأصحاب العلاقة يناشدون الدولة للتحرك فوراً وإلا فلبنان سيقبل على كارثة صحية كبيرة.