لبنان | طقس خريفي في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 26 دقيقة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، وترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات والداخل دون تعديل على الساحل مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات. تكون الرياح ناشطة أحيانا على الساحل. الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وإرتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة. الثلاثاء: غائم جزئيا مع إنخفاض في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 31 درجة. فوق الجبال من 15 الى 28 درجة. في الداخل من 13 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

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– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و 70 %.

– حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1017HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 44:06 ساعة غروب الشمس: 02:18