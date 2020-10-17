لبنان | 420 إصابة و 8 وفيات خلال أسبوع في صيدا

صيدا
أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الإسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 9 تشرين الأول وحتى يوم الخميس 15 منه .
وأشارت إلى أن “عدد الحالات توزع على 420 إصابة و 8 وفيات و386 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.
ولفتت إلى أنها “تتيح عبر منصة إلكترونية تفاعلية خاصة، للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا”.
يذكر ان وزارة الصحة تسجل يومياً رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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