- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 11:45 صباحًا
قوى الأمن الداخلي
أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه “بناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص بتقليد منتجَين لقهوة سريعة التحضير لعلامتين تجاريتين معروفتين، داخل مستودع في بلدة زبدين – النبطية، داهمت قوّة من المكتب المذكور بتاريخ 2-10-2020، المستودع، حيث أوقفت 10 أشخاص يعملون على تزوير وتقليد المنتج، وضبطت 13 آلة حديثة مستوردة من الخارج، تُستخدم في عمليات خلط المواد المغشوشة، وتعبئتها في مظاريف، ومن ثم لصقها ببعضها، وآلات أخرى لطباعة تاريخ الصلاحية على الأكياس بطريقة اللايزر، وغيرها من الآلات التي تُستخدم في عمليات التزوير. كما جرى ضبط كميّات كبيرة من المنتجَين المقلّدَين، جاهزة للتوزيع، وتم سحب المواد من الأسواق التي وزعت فيها سابقاً من مناطق محددة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
كذلك داهمت عناصر المكتب مستودعاً ثانيا في بلدة أنصار، حيث تجري عملية توضيب البضاعة المغشوشة، وأوقفت ثلاثة متورطين، وهم:
ع. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)
م. ق. (مواليد عام 1983، لبناني)
وقُدّرت كميّة المواد المغشوشة والمقلّدة –التي جرى ضبطها- بحمولة شاحنتَين. جرى سحب المواد التي تمّ توزيعها سابقاً في مناطق محدّدة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
تمّ ختم المستودعَين بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | معمل لتزوير “nescafe” في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.