لبنان | الحواط: المشكلة في لبنان كيفية تطبيق القوانين

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 11:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه “لا يوجد في لبنان مشكلة في قانون السير، لا بل هو من أحدث القوانين في العالم، بل المشكلة تكمن في تطبيقه”.

وأشار الى أن “القوانين اللبنانية هي من أحدث القوانين ولكن المشكلة الاساسية في هذا البلد هي في كيفية السهر على تطبيقها، وهذا ما أوصلنا الى ما وصلنا إليه نتيجة التراخي والامبالاة والاستهتار في صحة المواطنين وأمنهم ومستقبلهم وسوء إدارتنا لهذا البلد، وقد وصلنا الى مرحلة القول بأن هذا لا يستأهل أبنائه ولا المسؤولين المؤتمنين على تطبيق القوانين والنظام فيه”.

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وقال: “من حقنا كشعب أن نعيش في بلدنا بالحد الادنى من الكرامة الانسانية وتأمين مستقبل لائق لاولادنا، الذين أصبحوا مشاريع هجرة على أبواب السفارات”.

وأعلن أن “بلدية جبيل رغم الظروف الصعبة بقيت صامدة وتقاوم الصعاب المالية والاقتصادية والصحية التي نعيشها في هذه الايام”، لافتا الى “تقصير الدولة في حق البلديات في عدم دفع المستحقات المتوجبة عليها من العائدات”.

كلام الحواط جاء خلال افتتاح بلدية جبيل – بيبلوس مسار الدراجات الهوائية “BYBLOS BIKE PARK”، برعاية عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، بتمويل من جمعية “BIKE لبنان وشركة BEIROUTH BY BIKE ” خلال احتفال تمت خلاله إزاحة الستارة عن مجسمين تخليدا لشابين من أبناء المدينة “طوني الخوري ووائل زغيب”، اللذين سقطا نتيجة حادثي سير خلال ممارستهما رياضة الدراجة الهوائية.