لبنان | في الذكرى السنوية لاندلاع ثورة 17 تشرين… دولار السوق السوداء في تراجع طفيف

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 11:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:57 صباحًا

سجّل سعر صرف الدولار، صباح اليوم السبت، في السوق السوداء، تراجعاً طفيفاً، إذ بلغ 7825 ليرة لبنانية للمبيع و 7900 ليرة لبنانية للشراء.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 17 و18/10/2020 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

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وانهارت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، وانهارت معها قدرتهم الشرائية. وأبلغ رئيس الحكومة حسان دياب في مايو/أيار الماضي أن كثيرا من مواطنيه توقفوا عن شراء اللحم والفاكهة والخضار، وأنهم قد يجدون صعوبة في تأمين الخبز.

وترافق ارتفاع أسعار الأغذية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال شهور قليلة مع انقطاعات للتيار الكهربائي، بسبب عجز الدولة عن تمويل استيراد الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وتزامنت هذه الأحداث مع جائحة كورونا التي دفعت عشرات الشركات إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها.

وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الواقع الاجتماعي، ليفرز أزمة غير مسبوقة.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 75% من قيمتها الشرائية.