لبنان | 22 إصابة جديدة في زغرتا

زغرتا
أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 22 حالة إيجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
– زغرتا:7
– مرياطة:1
– مزرعة التفاح:1
– مجدليا: 6
– أرده: 1
– أصنون:3
– كفرصغاب:1
– كرمسده:1
– كفردلاقوس:1
وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.
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