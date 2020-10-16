لبنان | اصابة جديدة بالفيروس في كوسبا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 8 ثواني

أكدت بلدية كوسبا الكورة في بيان، “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب من البلدة، حيث اجرى فحص ال pcr واتت النتيجة ايجابية”.

وطلبت البلدية من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي.

أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء.