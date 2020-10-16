كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2020 9:35 مساءً طرابلس- ارشيف أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، تسجيل 64 حالة ايجابية جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة على الشكل الآتي: – طرابلس: 43

– الميناء: 11

– البداوي: 7

القلمون: 3 وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في طرابلس: 64 حالة ايجابية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.