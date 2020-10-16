لبنان | إدارة الكوارث في صور: 35 إصابة مثبتة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 35 إصابة بـcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 34 إصابة لمقيمين مخالطين و1 إصابة لوافدين.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

صور: 7

البرج الشمالي: 4

ديرقانون النهر: 4

معروب: 3

الحوش: 3

البص: 2

قدموس: 2

البازورية: 2

جويا: 1

صريفا: 1

محرونة: 1

باريش: 1

طورا: 1

طيرحرفا: 1

المساكن: 1

صديقين: 1

وتم اليوم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة ب covid-19 في قضاء صور إلى 21 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1421 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

220 حالة وافدة (3 حالات وفاة).

Advertisements

1201 حالة محلية بينها 193 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(18 حالة وفاة محلية).

وتماثل 915 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 546 شفاء مخبري و369 شفاء زمني .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.