لبنان | الأسمر من بكركي: ما يهمنا هو وجود سلطة اجرائية نستطيع التعاطي معها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 01:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

وضع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الاجواء التي حصلت اثناء “يوم الغضب” الذي نفذه الاتحاد العمالي العام، وقال: “ركزنا على الواقع المطلبي الذي ينفذه الاتحاد العمالي على الارض والذي يقتضي الاستمرار بسياسة الدعم، لان رفع الدعم هو الاتجاه نحو الهاوية اكثر واكثر”.

واكد “اننا كاتحاد يهمنا ان تكون الحكومة من الاكفاء ونظيفي الكف، ممن يستعملون الوزارات والمسؤوليات منصات للخدمة العامة وليس للمصالح الشخصية. وما يهمنا ايضا هو وجود سلطة اجرائية نستطيع التعاطي معها كي نحدد مكامن الخلل الكبير ولننطلق الى المعالجات بالحد الادنى”.