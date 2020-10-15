لبنان | وزارة الصحة: حالتا وفاة و1550 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 7 ثواني وزارة الصحة العامة سجلت وزارة الصحة العامة 1550 اصابة كورونا جديدة وحالتا وفاة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 58645. وجاء في التقرير: وزارة الصحة

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