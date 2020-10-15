لبنان | 24 إصابة مثبتة لمقيمين مخالطين في صور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 6 دقائق

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 24 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين (بينهم 2 إصابة من التابعية الفلسطينية وإصابة من التابعية الغانية وإصابة من التابعية الإثيوبية)

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

البازورية: 7

صور: 6

بستيات: 3

البرج الشمالي: 2

مزرعة مشرف: 1

معركة: 1

العباسية: 1

صديقين: 1

المساكن: 1

عين بعال: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1331 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

205 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

1126 حالة محلية بينها 183 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(17 حالات وفاة محلية).

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وقد تماثل 438 منهم الى الشفاء بشكل تام .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.