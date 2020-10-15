لبنان | إصابة جديدة بـ”كورونا” في الزرارية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 43 دقيقة

سجلت بلدية الزرارية في بيان، أنه “تم رصد حالة كورونا جديدة اليوم في البلدة”، طالبة من “جميع المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr”.

وجددت البلدية دعوتها الى “ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في ما يتعلق بوضع الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

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يذكر أن وزارة الصحة تسجل يومياً أرقاماً قياسية بفيروس كورونا المستجد. ويحذر أصحاب الاختصاص يومياً من اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لأن المستشفيات لم تعد تحتمل عدد كبير من المرضى ما يشكل خطراً كبيراً على المجتمع.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء.