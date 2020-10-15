لبنان | ضرب وإهانة … هذا ما جرى في إحدى عيادات مستشفى قرطبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 6:36 مساءً

ادعى مدير مستشفى قرطبا الحكومي عباد السخن لدى فصيلة قرطبا في قوى الأمن الداخلي، على اقرباء احد المرضى، لقيامهم بضرب الطبيب ك.س، الذي كان يعالج مريضهم داخل عيادته في المستشفى.

وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الاقارب تعرضوا للطبيب بالشتم والإهانات والضرب المبرح، بعدما أعطاهم كمامات وطلب منهم وضعها وفقا لإجراءات التعبئة العامة، فرفضوا وأصروا على تواجدهم داخل المستشفى، ثم عمدوا إلى العبث وتخريب العيادة. وباشرت الفصيلة تحقيقاتها لإجراء المقتضى القانوني.