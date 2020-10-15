لبنان | العثور على جثة سيدة داخل حفرة للصرف الصحي في البقاع

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جثة
العثور على جثة شادية.ع.غ من الجنسية السورية، داخل حفرة للصرف الصحي في بلدة ماسا في البقاع الاوسط، وهي زوجة المدعو علي.ح.ط الذي اقدم على اطلاق النار على نفسه أمام مستشفى رياق منذ عدة ايام.
وعلى الفور توجهت الى المكان عناصر الصليب الاحمر والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية. وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها.
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