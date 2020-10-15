لبنان | جعجع: فالج ما تعالج!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ دقيقتين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “يوماً بعد يوم يتأكّد بالدليل الحسي القاطع انه مع هذه الأكثرية النيابية، وهذه المجموعة الحاكمة، “فالج ما تعالج”. وأضاف: “الحلّ الوحيد انتخابات نيابيّة مبكرة”.

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