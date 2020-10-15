لبنان | وزيرة العدل من بكركي: التحقيق بانفجار المرفأ سريع لكنه غير متسرّع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي قالت بعد اللقاء: “من هذا الصرح العريق، ومن موقعي كمواطنة وكمسؤولة طبعا جئت للاستماع الى آراء صاحب الغبطة الوطنية، وكي أجيب ضمن صلاحياتي على استيضاحات عن مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ والعمل القضائي بشكل عام. وعرضت لغبطته مسار انطلاق التحقيق العدلي من اللحظة الأولى مروراً بالاحالة إلى المجلس العدلي والتي أخذ بها مجلس الوزراء في قراره تعيين محقق عدلي”.

أضافت: “إن التحقيقات تسير اليوم ونحن حرصاء عليها ونؤكد لأهالي الضحايا والجرحى وجميع المتضررين أن يكون التحقيق سريعاً ولكن غير متسرّع، وسوف أضيء على جانب من هذا الموضوع، فالمحقق العدلي ينتظر اليوم التحقيقات التقنية الذي ستقدمه فرق الخبراء الأجانب من فرنسيين وبريطانيين وبصورة خاصة الفرنسيين، وهناك استنابات قضائية أرسلت إلى الخارج، وبالتالي أنا أتابع هذا الموضوع شخصياً وتواصلت مع سفارات الدول المعنية لتسريع التحقيقات قدر الإمكان، وأعرف أن الناس على “نار” وغداً سوف ألتقي أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت الذين سبق أن التقيتهم وسيكون لي موقف في المناسبة”.

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البطريرك الراعي ووزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال

وتابعت: “لمناسبة الذكرى الاولى للثورة أناشد الجيل الجديد والثورة أن لا تيأس، إنما تعمل على أرضية ثقافية فكرية متنورة، واليوم أنا شخصياً لا أرى أي حل إذا ما خرجنا من نظامنا الحالي الذي أثبت فشله على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقالت: “ما يهمني أن لا تكون هذه الثورة “فشة خلق” بل تذهب أبعد من ذلك ، لأن الثورة بالنسبة لي هي فكرية ومن الضروري أن تكون بهذا المستوى وإلا ستكون “فشة خلق” ولا يمكن لها أن تنتج”.