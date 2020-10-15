لبنان | بالصور: الجيش يحبط عملية تهريب كميّة كبيرة من البنزين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 12:46 مساءً قيادة الجيش احبطت دورية من الجيش محاولة تهريب مادة البنزين وضبطت كمية ٢٠٩٠٠ ليتر، وخزانين سعتهما ٤٠٠٠٠ ليتراً ومضختين كهربائيتين ونبريش طوله ٥٠ مترا في منطقة البقيعة – وادي خالد بحيث تتم عملية التهريب من خلال ضخ البنزين الى خارج الاراضي اللبنانية، واوقفت المواطن (ن.ع.ع.). Advertisements الجيش يحبط عملية تهريب كميّة كبيرة من البنزين الجيش يحبط عملية تهريب كميّة كبيرة من البنزين

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